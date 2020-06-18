شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يؤجل حسم ملف الراحلين بعد عودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه تأجيل ملف الراحلين عن صفوف الفريق الميركاتو الصيفى المقبل بعد التأكد من عودة النشاط الكروى، حيث من المقرر أن يعود الفريق للتدريبات السبت المقبل على أن يعود النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل .

وطلب حمادة صدقى غلق كافة الملفات المعلقة بالفريق منها تدعيم الفريق أو رحيل بعض اللاعبين حتى يتم الانتهاء من مباريات الموسم الحالى ، والتجهيز بشكل جاد للعودة من جديد والمنافسة على المربع الذهبى على أمل العودة من جديد للمشاركة للكونفيدرالية الأفريقية خاصة وأن الفريق ليس ببعيد عن المركز الرابع .

Advertisements

من ناحية أخرى دخل مسئولو نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، فى مفاوضات جادة مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى إطار رغبة إدارة النادى السكندرى فى تدعيم خط الدفاع بلاعب سوبر استعدادًا للموسم المقبل.

وارتبط اسم محمود البدرى بالانتقال للعديد من أندية الدورى، وعلى رأسها الزمالك والإسماعيلى، خاصة الأخير، إلا أن المقابل المادى حال دون إتمام الصفقة، لأن اللاعب مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع الإنتاج.

ويمتلك فريق سموحه عددا من اللاعبين فى الخط الخلفى، على رأسهم رجب نبيل والبوركينى محمد كوفى بالإضافة لمحمود عزت والسيد فريد الثنائى الذى ابتعد فى الموسم الحالى بسبب الإصابات التى ألمت بهم وخاصة الأول الذى أصيب بالرباط الصليبى.