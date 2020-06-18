مصدر يكشف لـ"الخليج 365" نسب الخصومات في عقود لاعبي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أميرة حماد:

أكد مصدر أن مسؤولو بيراميدز قرروا خصم نسبة من 10 % إلى 20 % من عقود اللاعبين للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تقرر في حالة عدم استكمال بطولة الدوري، خصم جزء من المرتب بحيث يتقاضي اللاعبون مرتب شهرين على 4 أشهر، مع خصم نسبة المشاركة.

وأستدرك المصدر: "في حالة استكمال بطولة الدوري سيتم صرف الشهرين المخصومين، وإلغاء خصم نسبة المشاركة".

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وأعلن أشرف صبحي وزير الرياضة عودة النشاط الرياضي وبطولة الدوري للاستئناف بدءًا من 25 يوليو.

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف أن هناك توجه لاستكمال بطولة الكأس أولا في الموعد المقرر، لتكون بمثابة فترة تجريبية لاستكمال بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، متخلفا عن المقاولون صاحب الوصافة بنقطة وحيدة، بعد مرور 18 جولة من البطولة.