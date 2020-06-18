الخطيب: لجنة الجنايني تدعم توجهات الدولة وتستحق الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي ورمضان حسن:

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، باللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وأشار الخطيب، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن الدولة قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه في الاتجاهين: الأول وهو الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم والثاني يتمثل في استئناف مسابقة الدوري في وجود إجراءات احترازية ووقائية كاملة وملزمة للجميع؛ لتخطي الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث في بلدان العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة لاسيما وأنه لا أحد يعرف موعد نهاية هذا الوباء ـ إلا الله سبحانه وتعالى ـ.

وأوضح الخطيب أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثاً عن مصلحة المواطنين والمؤسسات الرياضية.

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ونوه رئيس الأهلي إلى أنه أثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة الخماسية مع الأندية مؤخرًا لمس العديد من الإيجابيات التي لا يجب إغفالها ومنها استيعاب اللجنة لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الأندية حول كيفية استئناف بطولة الدوري وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفاً:"كانت ردود الجنايني وأعضاء لجنته مقنعة خاصة وأنهم أخذوا على عاتقهم إزالة العراقيل التي تحدث عنها البعض من السادة ممثلي الأندية ودارت المناقشات في أجواء ودية تهدف للمصلحة العامة".

وتابع رئيس النادي الأهلي:"أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها هكذا فعلت الدولة، وهكذا تعمل اللجنة الخماسية ومعها الأندية، كما أن أكثر من 95% من العالم أيقن ذلك ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية، لأنه كما قال في السابق لا يملك أحد إجابة قاطعة متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها وتملك من القيادات والإمكانات ما يؤهلها لتجاوز كل هذا والسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات".

واسترسل الخطيب:"استئناف الدوري لم يكن هو الموضوع الوحيد الذي طرحته اللجنة الخماسية في اجتماعاتها مع الأندية، بل كان هناك ملف رابطة أندية المحترفين والذي يرغب الجنايني وزملائه في إنشاءها وتفعيل دورها مع بداية الموسم الجديد مثلما يحدث في دول العالم المتقدمة كرويًا وتم طرح تصور إيجابي في هذا الشأن لإعادة الأمور إلى نصابها وبالشكل الذي يُساهم في الاحترافية الكاملة للمنظومة الكروية وحفظ الحقوق للجميع، أيضًا تم مناقشة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد وهو أمر غاية في الأهمية وهناك بنود عديدة تعمل اللجنة الخماسية على تطويرها وإضافتها بما يُساهم في النهوض باللعبة على الصعيدين الفني والإداري".

وأشاد الخطيب بالروح الطيبة خلال الاجتماعات "حتى وإن اختلفت بعض وجهات النظر لكن يبقى أن المصلحة العليا هي التي حكمت القرار"، متمنياً أن تستكمل اللجنة مسيرتها على هذا النحو لأنه يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، وعلى الأندية أن تساعد وتساند اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة وكذا الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا ينكر أحد دوره الواضح في استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر.