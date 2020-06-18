اتحاد الكرة يعلن نتائج اجتماعاته مع الأندية وملف عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتهاء الاجتماعات التي أجرتها اللجنة الجماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني مع أندية القسمية الأول والثاني، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، حيث ناقشوا أمرين، وتم الاطلاع على الملف الطبي لعودة النشاط.

وقال اتحاد الكرة في البيان الختماي للاجتماعات: "تم الاجتماع الأخير للجنة بحضور اندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة."

Advertisements

وتابع: "دارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات عودة النشاط، وعرضت اللجنة مقترحاتها على الأندية فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي."

وأضاف: "أثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية."

وأوضح الاتحاد في ختام البيان: "فيما يخص عودة النشاط، اوضحت اللجنة الملف الطبي لعودة النشاط، وعرضت سيناريوهات العودة، فيما ابدت الأندية رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، وهو ما وعدت اللجنة بعرضه علي الجهات المعنية، للعمل علي ايجاد حلول له."