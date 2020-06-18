منتخب مصر: قرارات اتحاد الكرة وكاف ستحدد خطة الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن الجهازالفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام البدري، أنه يضع خطته من أجل الفترة المقبلة وفقًا لم ستنتهي إليه قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي للعبة "كاف".

وقال الجهاز الفني للمنتخب المصري في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على "فيسبوك" أنهم في انتظار ما سيصدر عن اتحاد كرة القدم والاتحاد الأفريقي بشأن الموقف من عودة النشاط المحلي والمسابقات القارية في ظل الظروف الراهنة.

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وأوضح جهاز المنتخب أنهم يرغبون في معرفة التصورات النهائية حول الجدول الزمني لمشوار المنتخب الوطني خلال تصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم، وبالتالي التمكن من وضع أجندة استعدادات المنتخب ومن ثم الإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الإعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية.

وفي سبيل ذلك يتواصل حسام البدري المدير الفني مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لتحديد آليات المرحلة المقبلة، كما يتابع الجهاز الفني للمنتخب مشاركات اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوربية التي عاودت نشاطها مؤخرا.

ويخوض المنتخب المصري تصفيات أمم إفريقيا 2021، كما ينتظر انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 التي أقيمت قرعتها في وقت سابق من هذا العام.