كلوب: ليس لدينا أي لاعب مستبعد أمام إيفرتون لكن دعونا ننتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بأنه لا يوجد أي لاعب مستبعد من مواجهة إيفرتون المنتظرة في الدوري الإنجليزي، لكنه أكد أن الفريق بعد العودة للتدريبات يشهد بعض الأشياء الطبيعية.

وقال كلوب في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول: "نمر بالأمور الطبيعية، يمكن أن أقول إن هذا ما يحدث بعد توقف طويل، لكن لا أستطيع أن أؤكد أن هذا الأمر له تأثير، نحن فقد نخوض التدريبات ومن الممكن أن تحدث بعض الأشياء، كما أننا لعبنا وأيضًا يمكن أن تحدث أشياء".

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وتابع: "في الوقت الحالي لا يوجد أي لاعب مستبعد من مواجهة الأحد المقبل، لكن علينا أن نرى".

وأضاف: "بعض من اللاعبين تدربوا أكثر، والبعض الأخر تدرب أقل، وأغلبهم خاضوا كافة الحصص التدريبية، لذا هذا جيد وفي النهاية سيكون لدينا فريق جيد في الملعب بنسبة 100%".

ويلعب ليفربول أمام إيفرتون على ستاد جوديسون بارك الأحد المقبل ضمن خطوات الريدز الأخيرة من أجل تحقيق لقب بريميرليج الغائب منذ 30 عامًا ويحتاج 6 نقاط فقط لحسمه.