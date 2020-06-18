كينو.. الراقص الذي استعرض قدرات بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حتى وإن كنت من غير الداعمين لتجربة نادي بيراميدز في كرة القدم المصرية، لأي من الأسباب فمن الصعب أن تنكر اعجابك بما قدمه البرازيلي كينو خلال الموسم الوحيد الذي لعبه زائرًا غير مقيم.

واستطاع كينو أن يعبر عن موهبته بشكل واضح في مواجهة كل المنافسين تقريبًا دون تميز بين قوي وضعيف، وعرف الطريق نحو الشباك تارة، وأبدع في فن الرقص بالكرة تارة أخرى.

ربما تكون قصة كينو خلف الكواليس، أكبر بكثير مما نعلمه بشكل فعلي ومعلن من المسئولين، إنما الأكيد أن صاحب الـ30 عامًا كان إعلانًا عن طبيعة مشروع بيراميدز الذي انطلق في صيف 2018.

وقررت إدارة النادي أن تعبر عن حجم التغير الذي حدث في الإسم من الأسيوطي إلى بيراميدز بإبرام أكبر صفقة في تاريخ الأندية المصرية، والتي ستظل صامدة لسنوات بحكم القيمة الضخمة.

وإن كان بيراميدز لم يعلن عن قيمة انتقال كينو لصفوفه إلا أن وسائل الإعلام البرازيلية أكدت أنها بلغت 10 مليون دولار، وهي التي توازي في توقيت اتمامها قرابة 4 أضعاف أغلى لاعب في تاريخ الأندية المصرية قبل وصول البرازيلي إلى مصر.

وخلال الموسم الذي لعبه كينو في مصر استطاع أن يلعب 33 مباراة في بطولتي الدوري والكأس، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع 11 أخرى في البطولتين، قبل أن تقرر إدارة النادي إعارته إلى الجزيرة الإماراتي مع تغيير المالك ومعه فلسفة التعاقدات حيث أصبح التوجه نحو التعاقد مع أجانب من القارة الإفريقية وترك المدرسة اللاتينية بالكامل.

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لكن كينو بالرغم من ذلك بقى اسمًا مرتبطًا بالكرة المصرية خلال الموسم الماضي مع انباء حول اهتمام أندية مثل الأهلي والزمالك بالتعاقد معه، بالرغم من عدم وجود أي شيء رسمي.

وتحدث كينو لأخر مرة عن الكرة المصرية في إبريل الماضي، حيث أجرى لقاء تلفزيوني، قال فيه: "الدوري المصري قوي وبه منافسة مميزة وكذلك هناك التحامات قوية، مختلف عن الدوري البرازيلي، فضلت بيراميدز على عرض سعودي وسعدت بالتجربة."

وفيما يتعلق بحقيقة وجود اهتمام من أندية مصرية في ذلك التوقيت بالتعاقد معه، قال: "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، لم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي".

وواصل "لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك سابق لأوانه، أرحب باللعب لأي منهما اذا كان هناك عرض لبيراميدز".

واستمر"لا أفضل نادي على الأخر، إذا توصل الأهلي أو الزمالك لاتفاق مع بيراميدز سأنتقل لأي منهما دون مشاكل".

ورد كينو على سؤال لو هناك عرض أمامه من الأهلي وأخر من الزمالك أي نادي سيختار قائلا "سأختار الأهلي".

ورحل كينو تمامًا عن الكرة المصرية دون أن يختار بين الأهلي والزمالك ليعود إلا بلاده ويظل حلم جمهور الكرة المصرية متعلق بظهور موهبة مشابهة تجمع بين المتعة المرجوة وتناسب قدرات الأندية المالية.