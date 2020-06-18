هل يسبب صلاح صدمة لليفربول قبل موقعة إيفرتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصبح موقف النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الموسم الحالي، غير محدد من المشاركة في مباراة الديربي أمام إيفرتون في قمة ميرسيسايد والتي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بريميرليج.

ولم يشارك صلاح في تدريبات فريقه الجماعية مؤخرًا نظرًا لعدم جاهزيته 100%، ولم يخض سوى تدريبات منفردة مع المعد البدني، إلا أن إصابة نجم "الريدز" لا تعد خطيرة بحسب ما علمه "الخليج 365".

صحيفة "ميرور" البريطانية كانت كشفت في الساعات القليلة الماضية أن صلاح قد لا يظهر مع ليفربول في قمة الأحد المقبل، بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية.

وخاض ليفربول مباراة ودية يوم الخميس الماضي أمام فريق بلاكبيرن استطاع فيها "الريدز" أن يفوز بستة أهداف دون رد في مباراة شهدت غياب الثنائي محمد صلاح والظهير الأيسر أندي روبيرتسون.

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ويُعد صلاح أحد الركائز الأساسية في صفوف ليفربول منذ أن تم التعاقد معه من روما الإيطالي في صيف 2017، وشارك صاحب الـ28 عامًا وهداف الدوري الإنجليزي في آخر نسختين في 40 مباراة مع "الريدز" بجميع المسابقات ليسجل 20 هدفًا مقابل صناعته لتسع تمريرات حاسمة.

وتعتبر مباراة ليفربول وإيفرتون مهمة جدًا للأحمر في ظل بحثه عن لقب الدوري الإنجليزي والذي لم يدخل خزائنه لمدة ثلاثة عقود بعد عدة محاولات كان آخرها الموسم الماضي قبل خسارة اللقب في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط.

ليفربول يتربع على صدارة بريميرليج ويحتل القمة بـ82 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي حقق فوزًا ساحقًا أمس الأربعاء على حساب آرسنال بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتاج ليفربول إلى تحقيق ست نقاط فقط للتتويج باللقب من خلال الفوز على إيفرتون يوم الأحد في مباراة ستقام على ملعب "جوديسون بارك"، ثم الفوز على كريستال بالاس يوم الأربعاء المقبل في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد".