اتحاد الكرة يوضح آلية إجراء مسحات كورونا للاعبين قبل عودة الدوري

قرر مسؤولو اتحاد الكرة إجراء أول مسحة للاعبين قبل ٥ أيام من بداية اول مباراة رسمية أثناء عودة الدوري الممتاز.

وأوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة د.محمد سلطان، بإجراء المسحة الثانية قبل أول مباراة بـ٢٤ ساعة فقط.

بداية اول مباراة رسمية أثناء عودة الدوري الممتاز.وأوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة د.محمد سلطان، بإجراء المسحة الثانية قبل أول مباراة بـ٢٤ ساعة فقط.

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