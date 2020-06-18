اتحاد الكرة يحدد المواعيد النهائية لانطلاق منافسات الدوري

حدد اتحاد الكرة الفترة من ٢٥ يوليو حتى ١٥ أكتوبر المقبلين موعدًا لانطلاق المنافسات الرسمية بعد قرار عودة النشاط.

اجتمع اتحاد الكرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني لبحث كيفية عودة النشاط وتعديلات اللائحة.

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد مثل ناديه في اجتماعات اللجنة الخماسية، والثنائي إسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا إدارة الزمالك ممثلين عن النادي الأبيض في اجتماعات الجبلاية.



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