نشر الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعية، بداخل إحدى الأماكن السياحية رفقة أصدقائه.

وعلق قائلًا: "كل شئ على ما يرام".

كان التونسي حمدي النقاز قرر فسخ تعاقده مع الزمالك أخيراً، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.



موقع التواصل الاجتماعية، بداخل إحدى الأماكن السياحية رفقة أصدقائه.وعلق قائلًا: "كل شئ على ما يرام".كان التونسي حمدي النقاز قرر فسخ تعاقده مع الزمالك أخيراً، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حمدي النقاز يظهر بـ"نيو لوك" جديد بإحدى المتنزهات السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.