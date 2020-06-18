رابطة المحترفين الإماراتية تقرر عدم تتويج المتصدر بلقب الدوري بعد إلغاؤه

قررت الجمعية العمومية لرابطة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، عدم اعتماد أي تغيرات على مستوى الفريق البطل أو الفرق الهابطة إلى الدرجات الأدنى، بعد قرار إلغاء فعاليات الموسم الكروي الحالي.
وأعلنت الرابطة عدم تتويج فريق شباب الأهلي بلقب البطولة، بصفته الفريق المتصدر، كذلك عدم هبوط الأندية متذيلة الترتيب وصعود آخرين من القسم الثاني.
كما أقرت الرابطة بداية المنافسة الجديدة بنفس الفرق الحالية ودون
كان اتحاد الكرة الإماراتي قد أعلن سابقاً، شهر أغسطس موعداً لاستئناف المسابقة قبل أن تسجل عدد من الأندية اعتراضها على الاستئناف.
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