فيديو.. اتحاد الكرة يجتمع مع ممثلي الإسماعيلي وبيراميدز وعدد من الأندية

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، فيديو لاجتماع اللجنة الخماسية مع ٦ أندية بالدوري لبحث مصير مسابقة الدوري وتعديلات اللائحة.

وتجتمع اللجنة مع أندية الاسماعيلي والجونة وحرس الحدود وبيراميدز وسموحة والمصري.

٦ أندية بالدوري لبحث مصير مسابقة الدوري وتعديلات اللائحة.وتجتمع اللجنة مع أندية الاسماعيلي والجونة وحرس الحدود وبيراميدز وسموحة والمصري.

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