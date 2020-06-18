بيراميدز يعلن موقفه من استئناف النشاط الرياضي

أكد المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص والعاملين كافة بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.

أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع

اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددًا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزمًا، ونادي بيراميدز ملتزم تمامًا بقرارات الدولة كافة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادٍ مصري أصيل.

شدد على أن نادي بيراميدز ملتزم تمامًا بكل الإجراءات التي أُعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، وأن النادي سيقوم بدوره في اتخاذ الإجراءات كافة بالاشتراك مع اتحاد الكرة، متمنيًا لكرة القدم المصرية المزيد من الازدهار والتقدم خلال الفترة المقبلة.