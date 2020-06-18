أكد المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص والعاملين كافة بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.
أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة معاتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددًا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزمًا، ونادي بيراميدز ملتزم تمامًا بقرارات الدولة كافة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادٍ مصري أصيل.
شدد على أن نادي بيراميدز ملتزم تمامًا بكل الإجراءات التي أُعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، وأن النادي سيقوم بدوره في اتخاذ الإجراءات كافة بالاشتراك مع اتحاد الكرة، متمنيًا لكرة القدم المصرية المزيد من الازدهار والتقدم خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن موقفه من استئناف النشاط الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.