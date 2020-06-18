عبدالعزيز عبدالشافي: بيراميدز يرحب بعودة الدوري

أكد عبدالعزيز عبدالشافي، المستشار الفني لبيراميدز، أن ناديه يرحب باستئناف الدوري ويحترم قرارات الدولة. وقال في تصريحات عقب نهاية اجتماع اتحاد الكرة بالأندية إن اتحاد الكرة لم يستطلع رأي الأندية في استكمال الدوري من عدمه لكنه شرح الإجراءات الاحترازية.

وتابع، أن الأندية تخوقت من انتشار فيروس

نهاية اجتماع اتحاد الكرة بالأندية إن اتحاد الكرة لم يستطلع رأي الأندية في استكمال الدوري من عدمه لكنه شرح الإجراءات الاحترازية.وتابع، أن الأندية تخوقت من انتشار فيروس كورونا ، ووعد مسؤولو اتحاد الكرة بتشديد الإجراءات لتجنب ذلك.

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