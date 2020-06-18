حسام البدري ينتظر مواعيد الدوري وبطولات أفريقيا لتحديد احتياجات منتخب مصر

ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري قرارات إتحاد الكرة والإتحاد الإفريقي بشأن النشاط المحلي والمسابقات القارية باعتبارها تخضع لمعايير كتيرة تتعلق سواء كانت بالحكومة المصرية او إتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بسبب جائحة كورونا. وذلك لمعرفة التصورات النهائية حول تحديد الجدول الزمني لمشوار المنتخب الوطني خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأسي الأمم الأفريقية والعالم وكذلك قرارات اللجنة الخماسية بخصوص تحديد مواعيد المرحلة المقبلة للمسابقات المحلية تمهيدا للإستقرار علي أجندة إستعدادات المنتخب والإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الأعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية المؤهلة لنهائيات كأسي الأمم الأفريقية والعالم وكذلك قرارات اللجنة الخماسية بخصوص تحديد مواعيد المرحلة المقبلة للمسابقات المحلية تمهيدا للإستقرار علي أجندة إستعدادات المنتخب والإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الأعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية ويتابع الكابتن حسام البدري المدير الفني كافه التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية بالتواصل مع الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون إتحاد الكرة للتنسيق علي وضعية إعداد المنتخب في الحسابات الخاصة خلال تحديد آليات المرحلة المقبلة بالمسابقات المحلية بالتواصل مع الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون إتحاد الكرة للتنسيق علي وضعية إعداد المنتخب في الحسابات الخاصة خلال تحديد آليات المرحلة المقبلة والجدير بالذكر أن المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون طارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر يتابعون مشاركات لاعبينا المحترفين في الدوريات الأوربية التي عاودت استكمالها وكذلك اللاعبين المحليين الذين غابوا عن اختيارات المنتخب في الفترة الاخيرة بسبب الاصابات

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