كأس آسيا للناشئين.. اليمن في مواجهة قطر وطاجيكستان وماليزيا

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16عاما لكرة القدم، منتخب اليمن للناشئين ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من قطر، طاجيكستان، ماليزيا.



وجرى سحب قرعة البطولة اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



حيث وضعت القرعة منتخب البحرين مستضيف البطولة في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والعراق.



ويشارك في النهائيات التي تقام خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 12 ديسمبر القادمين، 16 منتخبا، تم توزيعها على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.



وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2021 في بيرو.



قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، كمبوديا، إيران



- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، اليابان، العراق، البحرين



- المجموعة الثالثة: السعودية، أستراليا، فيتنام، لاوس



- المجموعة الرابعة: قطر، طاجيكستان، ماليزيا، اليمن.



