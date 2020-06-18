اخبار الرياضه

رياضة | ديفيد لويز يحسم مصيره مع آرسنال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ديفيد لويز يحسم مصيره مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البرازيلي دافيد لويز نجم دفاع آرسنال على الهزيمة مضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في بطولة وحمل نفسه مسئولية الخسارة.

وكان النجم البرازيلي قد تسبب بالهدف الأول بخطأ فادح ثم إرتكب خطأ آخر تسبب فيه في ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني ليتلقى البطاقة الحمراء على إثر ذلك.

وعن طرده في اللقاء، قال لويز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة:"هذا لم يكن خطأ الفريق، المدرب ميكيل أرتيتا كان مذهلاً، جميع اللاعبين رائعون لكنه خطئي أنا فقط".

وعن مستقبله، اختتم لويز تصريحاته قائلاً:"أنا سعيد هنا مع آرسنال، أريد البقاء والمدرب يعلم ذلك ويريد ذلك أيضاً".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا