رياضة | ديفيد لويز يحسم مصيره مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ديفيد لويز يحسم مصيره مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البرازيلي دافيد لويز نجم دفاع آرسنال على الهزيمة مضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي وحمل نفسه مسئولية الخسارة.

وكان النجم البرازيلي قد تسبب بالهدف الأول بخطأ فادح ثم إرتكب خطأ آخر تسبب فيه في ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني ليتلقى البطاقة الحمراء على إثر ذلك.

وعن طرده في اللقاء، قال لويز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة:"هذا لم يكن خطأ الفريق، المدرب ميكيل أرتيتا كان مذهلاً، جميع اللاعبين رائعون لكنه خطئي أنا فقط".

وعن مستقبله، اختتم لويز تصريحاته قائلاً:"أنا سعيد هنا مع آرسنال، أريد البقاء والمدرب يعلم ذلك ويريد ذلك أيضاً".