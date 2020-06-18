رياضة | كيكي سيتين يرد على خوض برشلونة لقاء نابولي بملعب محايد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يرد على خوض برشلونة لقاء نابولي بملعب محايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مدرب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم كيكي سيتين اليوم الخميس، عن أمله في خوض اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي على كامب نو، وليس على ملعب محايد.

وقال سيتين في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه إشبيلية في افتتاح الجولة 30 من الليغا: "أتمنى أن نلعب ضد نابولي هنا" في برشلونة، مضيفاً أن الأدوار الإقصائية المقررة من مباراة واحدة "هي أسوأ" من النظام المعتاد (خوض مباريات ذهاب وإياب).

وتابع: "أعتقد أن الأمر أسوأ، ليس فقط لبرشلونة لكن لجميع الفرق، لأنه مع مباراتين لديك إمكانية تصحيح هفوة".

Advertisements

وأردف قائلاً: "لكن هذه هي الظروف، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذلك لذا علينا التأقلم، هناك الكثير من الأشياء الجديدة في ما نعيشه، وسيكون هذا شيئاً آخر".

وكان الاتحاد الأوروبي "يويفا" أعلن الأربعاء، أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس (آذار) بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة في الفترة بين 12 و23 أغسطس (آب).

ولحظة توقف النشاط الكروي بسبب وباء "كوفيد-19" في مارس (آذار) الماضي، كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور ثمن النهائي، مع ضمان أربعة فرق بلوغها ربع النهائي هي أتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.