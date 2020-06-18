رياضة | الزمالك يحسم مصير المعارين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تسويق لاعبيه المعارين، من أجل الإستفادة المالية من خلال بيعهم بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك طالب بعض الوكلاء بإحضار أفضل العروض المتاحة لكل اللاعبين المعارين باستثناء الثنائي أحمد رفعت وأحمد أبو الفتوح.

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك استقرار كبير بين إدارة الكرة والجهاز الفني على عدم عودة أغلب اللاعبين المعارين إلى صفوف الفريق خلال الموسم القادم، نظرا إلى عدم ظهورهم بشكل طيب.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.