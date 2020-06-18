رياضة | مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف النهائي بخصوص رحيل سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل تقديمه باستقالته بسبب خوفه من تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك بعض المحاولات مع الشيشيني من أجل العدول عن قراره، من أجل التواجد بشكل طبيعي مع الجهاز الفني للفريق في حال إستئناف التدريبات الجماعية للفريق.

وتابع نفس المصدر بأن رئيس نادي الزمالك استقر على مجموعة من الأسماء لاختيار المدرب الجديد خلفا لسامي الشيشيني، حيث ظهر إسم طارق يحيي بقوة للتواجد في هذا المنصب، بالإضافة إلى ترشيح الثنائي مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.