رياضة | سموحة يرحب بعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة يرحب بعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب نادى سموحة بعودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم خلال الاجتماع الذي أقيم داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم.

وقال أحمد حسن ممثل نادى سموحة عقب نهاية الاجتماع مع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني فى تصريحات صحفية أن الفريق السكندري يوافق على عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم .

وأكد عضو مجلس إدارة سموحة أن الاجتماع ناقش الصعوبات التى تواجه الأندية والتكاليف المالية ،مؤكدًا أن الدوري سيعود بشكله الطبيعي وليس على ملاعب محايدة والمباريات فى الدور الثانى على ملاعب الأندية.

واجتمع الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اليوم مع 6 أندية وهم الإسماعيلي وبيراميدز والمصري وحرس الحدود وسموحة والجونة لبحث مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم ومناقشة لائحة النظام الأساسى.

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ويُعقد خلال الثلاث الأيام الأخيرة إجتماعات داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم مع رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني وأعضائها محمد فضل وجمال محمد على وأحمد عبدالله وسحر عبد الحق مع أندية الدوري الممتاز وأندية القسم الثاني لحسم مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم من الإستمرار أو الإلغاء .

واجتمع امس اتحاد الكرة مع 6 أندية وهي الزمالك والانتاج الحربي وطنطا وأسوان ونادى مصر والمقاولون العرب، ورفض الخماسي الأول عودة المسابقة عدا المقاولون الذي رحب بالإستئناف .

وكان أول أمس قد اجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع 6 أندية وهي الأهلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة وطلائع الجيش ووادى دجلة وإنبي .

ويبحث اتحاد الكرة مع أندية الدوري فى القسم الأول والثاني مصير المسابقات هذا الموسم بعد إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إتاحة عودة نشاط كرة القدم 25 يوليو القادم.