رياضة | الزمالك يتعاقد مع شركة خاصة لتعقيم منشآت النادي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتعاقد مع شركة خاصة لتعقيم منشآت النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على التعاقد مع شركة خاصة من اجل تعقيم كافة منشآت النادي قبل إستئناف النشاط الرياضي في مصر وفتح أبواب الأندية.

وقام مسؤولو النادي الأبيض بالتشديد على تعقيم كافة المنشآت الموجودة بالنادي، بالإضافة إلى مواصلة عملية التعقيم بغرف خلع اللاعبين الخاصة بالفريق الأول وصالات الجيمانزيوم وملعب عبد اللطيف ابو رجيلة.

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.