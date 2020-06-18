رياضة | مجلس الزمالك يزف بشرى سارة للاعبي الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الزمالك يزف بشرى سارة للاعبي الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جميع المستحقات المتأخرة عن الشهور الأخيرة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك اتصالات مستمرة بين أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وجميع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نفس المصدر بأن المشرف العام على فريق الكرة وعد جميع اللاعبين بصرف مستحقاتهم خلال أيام قليلة، وذلك بعد انتعاش خزينة القلعة البيضاء باشتراكات أعضاء الجمعية العمومية.

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وقد شهد مقر نادي الزمالك حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية للأبيض من أجل سداد قيمة تجديد الاشتراك السنوي، خلال شهر يونيو الجاري.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.