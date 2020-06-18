رياضة | رابطة البريميرليج تعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة البريميرليج تعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد خضوع لاعبو وأطقم أندية البطولة في وقت سابق من الأسبوع الحالي لفحوصات كورونا.

ولم تكشف الرابطة عن اسم الشخص الذي جاءت نتيجته إيجابية أو عن النادي الذي ينتمي إليه.

وقالت الرابطة في بيان "تستطيع رابطة الدوري الممتاز أن تؤكد اليوم إنه في يومي الإثنين الموافق 15 يونيو (حزيران) والثلاثاء 16 يونيو، تم اخضاع 1541 شخصاً ما بين لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية لفحوص كوفيد-19 وجاءت نتيجة شخص واحد إيجابية".

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ومنذ عودة اللاعبين لتدريبات الالتحام الجماعية في الشهر الماضي أجريت الفحوص عليهم مرتين في الأسبوع وتم اكتشاف 17 حالة إيجابية خلال تسع جولات من الفحوص أجريت حتى الآن.

واستؤنفت أمس الاربعاء مباريات الدوري الممتاز في انجلترا بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار.

وفي أول مباراتين بعد العودة تعادل أستون فيلا دون أهداف مع شيفيلد يونايتد بينما فاز مانشستر سيتي حامل اللقب على أرسنال اللندني 3-0.