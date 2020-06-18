رياضة | حسام البدري ينتظر حسم مصير الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام البدري ينتظر حسم مصير الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعات مع أندية الدوري خلال الأيام الثلاث السابقة لتحديد مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قرارات إتحاد الكرة والإتحاد الإفريقي بشأن النشاط المحلي والمسابقات القارية بإعتبارها تخضع لمعايير كتيرة تتعلق سواء كانت بالحكومة المصرية أو اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بسبب جائحة كورونا وذلك لمعرفة التصورات النهائية حول تحديد الجدول الزمني لمشوار المنتخب الوطني خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأسي الأمم الأفريقية والعالم وكذلك قرارات اللجنة الخماسية بخصوص تحديد مواعيد المرحلة المقبلة للمسابقات المحلية تمهيدا للإستقرار علي أجندة إستعدادات المنتخب والإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الأعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية

ويتابع حسام البدري المدير الفني كافه التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية بالتواصل مع الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون إتحاد الكرة للتنسيق علي وضعية إعداد المنتخب في الحسابات الخاصة خلال تحديد آليات المرحلة المقبلة

والجدير بالذكر أن المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون طارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر يتابعون مشاركات لاعبينا المحترفين في الدوريات الأوربية التي عاودت استكمالها وكذلك اللاعبين المحليين الذين غابوا عن اختيارات المنتخب في الفترة الاخيرة بسبب الاصابات