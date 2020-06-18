رياضة | بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا قدم رضا عبد العال طوال مسيرته الكروية؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا قدم رضا عبد العال طوال مسيرته الكروية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، واحدًا من أبرز مثيري الجدل في مصر، وذلك بسبب تصريحاته المثيرة وآرائه القوية التي لا تعرف معنى التذويق ولا الهدوء على الإطلاق.

بداية قصة رضا عبد العال مع الساحرة المستديرة

بدأت قصة رضا عبد العال مع كرة القدم في سن 10 سنوات عبر بوابة مدرسة الكورة حتى سن 15 عامًا، وبعدها انتقل إلى نادي النيل للأدوية أحد فرق الدرجة الأولي في التسعينيات حتى أتم عامة الـ22.

انتقل رضا عبد العال من نادي النيل للأدوية للزمالك مقابل 3 آلاف جنيه في موسم 1987–1988 بعد أن شاهده مسئولي الزمالك أثناء مبارة ودية للزمالك مع نادي النيل للأدوية.

عاش رضا عبد العال بين جدران القلعة البيضاء لمدة 6 سنوات، ونجح في تحقيق ثلاث بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر، والبطولة الأفروآسيوية.

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بداية الضجة وإثارة الجدل الحقيقية في حياة رضا عبد العال كانت في نهاية موسم 1992–1993 ، حيث قرر الاعب الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، إذ وصل سعره آنذاك إلى 625 ألف جنيه وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

لعب رضا عبد العال داخل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال من موسم 1993–1994 حتى 1998–1999 ، وحقق مع الشياطين الحمر 5 بطولات للدوري وبطولتين للكأس والبطولة العربية وبطولة السوبر العربي.

نهاية قصة رضا عبد العال الاعب

بعد رحيل النجم الموهوب رضا عبد العال عن الأهلي انتقل إلى القناة بالدوري الممتاز لمدة ثلاث أشهر، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم لتنتهي قصة الاعب المثير للجدل وتبدأ قصة جديدة من الإثارة التدريبية والتحليلية.

عودة النشاط الرياضي في مصر

وفي سياق متصل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاثنين الماضي عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر تهميدا لاستئناف الدوري المصري، ومنها عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري على أن تستكمل البطولة المحلية في 25 يوليو المقبل.