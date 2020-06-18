رياضة | عاجل.. كينو يوجه ضربة موجعة إلى الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. كينو يوجه ضربة موجعة إلى الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي تعاقده رسميًا مع ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير بـ "كينو" قادمًا من بيراميدز بعد انتهاء إعارته مع نادي الجزيرة الإماراتي.

ولعب كينو هذا الموسم بقميص نادي الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة من بيراميدز، حيث لم يبدي النادي الإماراتي رغبته في شراء اللاعب البرازيلي بشكل كامل.

وقام النادي البرازيلي بتقديم لاعبه إلى جماهير النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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ولم يكشف النادي البرازيلي عن مدة العقد حيث أشارت تقارير صحفية برازيلية بأن كينو سيرتبط بعقد مع أتلتيكو مينيرو حتى ديسمبر ٢٠٢٣ مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكان ناديي الأهلي والزمالك قد فتحوا مفاوضات سابقة للاستفسار عن التعاقد مع كينو إلا أن اللاعب البرازيلي رفض فكرة الانضمام لقطبي الكرة المصرية والانتقال للدوري البرازيلي.

الجدير بالذكر أن كينو انتقل لنادي بيراميدز في صيف ٢٠١٨ قادمًا من بالميراس البرازيلي مقابل ١٠ مليون دولار.