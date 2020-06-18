رياضة | تمهيدا لعودة الدوري.. إنبي يدرس الضوابط الاحترازية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تمهيدا لعودة الدوري.. إنبي يدرس الضوابط الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المهندس زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي اجتماعًا مساء اليوم الخميس مع حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي، للترتيب للفترة المقبلة.

ويناقش رئيس نادي إنبي في جلسته مع المدير الفني للفريق البترولي ودراسة الضوابط الاحترازية المقررة من وزارة الشباب والرياضة، لعودة التدريبات تمهيداََ لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

كما سيبحث رئيس النادي مع طولان ملف احتياجات الفريق، وموقف عدد من اللاعبين في ظل تلقي النادي أكثر من عرض لهم وفي مقدمتهم أسامة جلال.

ويحتل إنبي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٢٥ نقطة.