رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي عقب العودة من التوقف على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

ويلتقي ليفربول مع نظيره إيفرتون يوم الأحد القادم، على ملعب جوديسون بارك في ديربي الميرساسيد ، حيث من المتوقع أن يشارك نجمنا المصري محمد صلاح مع الريدز في تلك المباراة.

ويعتمد الألماني يورجن كلوب بشكل كبير على قوته الضاربة المتمثلة في الثلاثي الهجومي المميز المكون من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

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ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.