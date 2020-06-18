رياضة | بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة إفريقية من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصال جديدة مع مازيمبي الكونغولي من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم الفريق، بداية من الموسم الجديد.

وواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضغطه على إدارة القلعة الحمراء، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان الأهلي تراجع بشكل ملحوظ في الصفقة، بسبب طلبات ناديه المادية، حيث يرغب في جني مليوني دولار، من وراء بيع اللاعب، خاصةً في ظل تلقيه عروض خليجية وأوروبية.

وأصر المدرب السويسري، على شرطه بالتعاقد مع اللاعب رغم المغالاة المادية، لتدعيم خط هجومه في ظل منافسته في أكثر من لقب سواء محلي أو إفريقي.

وظهر المهاجم الكونغولي بمستوى مميز مع فريقه خلال الفترات الماضية، ما جعله مطمع للعديد من الأندية أبرزها الدوري الفرنسي.