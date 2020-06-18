رياضة | فاركو والغزل والمنصورة وأبو قير يوافقون على استكمال دوري الدرجة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فاركو والغزل والمنصورة وأبو قير يوافقون على استكمال دوري الدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أندية فاركو وغزل المحلة والمنصورة وأبو قير للأسمدة موافقتهم على استكمال دوري الدرجة الثانية وذلك دعما لقرار الدولة المصرية الخاص باستئناف المسابقات والأنشطة خاصة بعد أن منح الاتحاد الدولي الحكومات الحق في استكمال الدوري من عدمه.

وأكد مسئولو الأندية الأربعة أن دوري الدرجة الثانية يتبقي فيه ٥ مباريات فقط وبالتالي فسيكون من السهل استكماله في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

ورفضت الأندية المذكورة التوقيع على الاستمارة التي اعدتها بعض الأندية الأخري والخاصة برفض استكمال المسابقة.