رياضة | رئيس الوادا.. إنشاء مركز تدريب عالمى لمكافحة المنشطات بمصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوادا.. إنشاء مركز تدريب عالمى لمكافحة المنشطات بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفياً من رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) السيد (ويتولد بانكا) صباح اليوم الخميس وتناول الاتصال مناقشة العديد من القضايا والموضوعات.

وفى بداية الاتصال أعرب رئيس الوادا عن تقديره وشكره لوزير الرياضة عن الدعم الذى تقدمه الدولة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات فضلاً عن دعم الحكومة المصرية للمنظمة الافريقية لمكافحة المنشطات (الرادو)، مشيراً أنه كان حريصاً على زيارة مصر بشكل دورى وكان مقرراً ان يزور مصر خلال الأشهر الماضية وتأخرت زيارته بسبب كورونا، كما أشاد بدور الدكتور أشرف صبحى في اعتماد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالوكالة الدولية خلال الاجتماع الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس وشارك فيه وزير الرياضة بصفته الدولية كعضو بالمكتب التنفيذي للوكالة الدولية.

وطالب الدكتور أشرف صبحى رئيس الوادا خلال الاتصال الهاتفى المطول بدعم الوكالة الدولية للخطوات والإجراءات الخاصة باعتماد المصرى لمكافحة المنشطات مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية لتوفير وتيسير كافة الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات اعتماد المعمل المصرى ، والذى تأخر اعتماده من قبل اللجنة العليا التابعة للوكالة الدولية بسبب جائحة كورونا في العالم .

وتناول الاتصال مناقشة المقترح المقدم من الوكالة الدولية لإنشاء مركز تدريبي وتعليمي في مجال مكافحة المنشطات يكون مقره مصر وليصبح أحد أهم مراكز التوعية والتدريب الخاصة بهذا المجال في القارة الافريقية والشرق الاوشط، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2021 وخطط الوكالة الدولية فيما يتعلق بمختلف اللعبات وبرامج التوعية قبيل وأثناء الاولمبياد.