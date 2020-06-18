شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة الرياضية".. إلغاء نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت "قناة الشارقة الرياضية" أن اتحاد كرة القدم قرر إلغاء المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة بين فريقي العين والظفرة، علما أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اليوم الخميس اجتماعا طارئا برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لبحث آخر المستجدات بشأن الموسم الرياضي على خلفية قرار رابطة المحترفين إلغاء دوري الخليج العربي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "الشارقة الرياضية".. إلغاء نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والظفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.