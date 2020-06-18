شكرا لقرائتكم الأهلى: كل عروض صالح جمعة "فشنك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادى الأهلى، حقيقة العروض التى تلقاها لاعب الفريق صالح جمعة فى الترة الحالية بعدما ابتعد عن تشكيلة الفريق الأساسى.

وطلب السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق، ضرورة رحيل صالح جمعة عن الفريق بنهاية هذا الموسم، لأنه لن يكون ضمن خطته فى الموسم المقبل بعدما منحه كل الفرص ولكن اللاعب لم يستغلها.

وقال مسئولو النادى الأهلى إن العروض التى تتناثر فى وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، حول صالح جمعة لاعب الفريق "فشنك"، وأكدوا أن النادى لم يتلق أى عروض رسمية لضم صالح الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب فايلر.

وتحفظ أكثر من نادى فى الدوري الممتاز، على سلوكيات صالح جمعة التى تؤثر على تركيزه داخل الملعب حال التعاقد معه، رغم يقينهم بقدراته العالية داخل الملعب ، لاسيما أن اللاعب أهمل في حق نفسه كثيرا وظلم نفسه كثيرا لأنه يملك موهبة كبيرة ولكن لا يستغلها الشكل الأمثل، وهو ما أخر انطلاقته في الملاعب كثيرا، رغم أن الكثير كان يتنبأ له مستقبل واعد مع الكرة.

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وتتأرجح أسباب تحفظ أندية الدوري الممتاز على ضم صالح جمعة بين سببين الأول الخوف من سلوكياته وعدم استفادة الفريق الذي سيتعاقد معه بسبب انشغال اللاعب بأمور خارج الملعب، وإقدامه على السهر وهو ما يرفضه غالبية المدربين، بينما السبب الآخر في صعوبة شرائه من الأهلي أو تكبد مبلغ كبير نظير استعارته باعتباره من المواهب الكبيرة في الكرة المصرية.

وفى سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إحالة ملف مشاركة ثنائى الفريق أحمد فتحى وحسام عاشور فى تدريبات الفريق، التى ستبدأ خلال أيام بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية فيروس كورونا، للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني.

وكان أحمد فتحى رفض عرض الأهلى لتجديد تعاقده، وقرر الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع المارد الأحمر، والانتقال إلى نادى بيراميدز مع بداية الموسم المقبل، فيما أكد حسام عاشور أنه يدرس العروض التى قدمت له وأنه مستمر فى الملاعب بعدما سحب مجلس الأهلى عرضه بإقامة مباراة اعتزال له وفترة معايشة فى نادى أوروبا والعمل فى النادى.