الامارات | مشرف فريق دبا الحصن: قرار عدم زيادة أندية المحترفين مجحف ونطالب بتصحيحه

شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف فريق دبا الحصن: قرار عدم زيادة أندية المحترفين مجحف ونطالب بتصحيحه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مشرف الفريق الاول لنادي دبا الحصن، محمد الظهوري بمراجعة قرار عدم زيادة عدد اندية المحترفين وتصحيحه، معتبرا إياه قرارا مجحفا. وقال لـ"الإمارات اليوم": القرار مجحف لأندية الدرجة الأولى عموما، ودبا الحصن بشكل خاص ونطالب بتصحيحه"، مؤكدا انه أصاب جمهور فريقه بالاحباط.

وأضاف الظهوري: "القرار لم يكن منصفا، ونستغرب أن يعطى الحق لأندية المحترفين بالتصرف بمستقبل أندية الدرجة الأولى"، مبديا استغرابه "لعدم إنصاف الجميع برفع عدد أندية المحترفين إلى 16 ناديا".

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