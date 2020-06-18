الامارات | إبراهيم عبدالملك: قرار عدم تتويج البطل سقطة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبدالملك: قرار عدم تتويج البطل سقطة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إبراهيم عبدالملك عدم رضاه عن قرار إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020، دون تحديد هوية البطل. ونشر عبدالملك تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلاً: "طوال تاريخي الرياضي لم أرى أو أسمع بأن بطولة دوري كرة القدم تحسم بالتصويت من قبل المنافسين، إنها سقطة كبيرة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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