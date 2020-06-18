الامارات | ماجد العويس: نرفض تتويج البطل بقرار إداري

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد العويس: نرفض تتويج البطل بقرار إداري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي العين، ماجد العويس، أن الأندية التي صوتت على عدم زيادة مقاعد أندية دوري الخليج العربي وتتويج البطل اختارت القرار الأقل ضررا على الجميع، مشيرا إلى أنهم "يرفضون تتويج البطل بقرار إداري".

وقال في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية اليوم إن "نادي العين عرض وجهة نظره، قبل اجتماع عمومية الرابطة باستكمال الموسم، خاصة وأن الجولات السبع المتبقية كان يمكن إنهاؤها في 35 يوماً فقط، وطالما أنه قد اتخذ قرار بعدم استكمال الموسم فمن الصعب أن يتوج أي فريق بصرف النظر إذا كان المتصدر شباب الأهلي أو غيره من الأندية، لأن وجهة نظرنا أن يتم التتويج من خلال الملعب وليس بقرار اداري".



وأضاف: «جدول الاعمال لم يتضمن أي بند للنظر في تتويج شباب الأهلي، لكنه كان يُفهم من بين السطور أن التصويت على زيادة مقاعد أندية المحترفين أنه سيتم التطرق لمسألة تتويج المتصدر».

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