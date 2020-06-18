الامارات | رئيس شركة الكرة في نادي الإمارات يستقيل احتجاجا على عدم صعود الفريق إلى المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الكرة في نادي الإمارات يستقيل احتجاجا على عدم صعود الفريق إلى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم اليوم رئيس شركة كرة القدم في نادي الإمارات، محمد إسماعيل، باستقالته احتجاجاً على عدم اعتماد صعود فريقه إلى دوري الخليج العربي لأندية المحترفين.

وأعلن محمد إسماعيل استقالته في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام بعد اجتماع عمومية رابطة المحترفين اليوم، والقاضي برفض زيادة عدد أندية المحترفين للموسم المقبل، ورفض تتويج شباب الأهلي بلقب دوري الخليج العربي، ما يعني عدم صعود الفريقين الأول والثاني من الموسم الجاري لأندية الدرجة الأولى، والذي يتصدره فريق الإمارات.

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وقال محمد إسماعيل: لا أستطيع العمل في هذه الأجواء ومع هذا الظلم الذي وقع بشكل مباشرة على نادي الامارات، لأن هناك بعض الأندية ترفض أن نتواجد في دوري المحترفين، على الرغم من أن فريقي يتصدر دوري الهواة، وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود.

وأضاف: " لا أفهم كيف نضع مستقبل أندية في أيد أندية أخرى، نحن تحت مظلة اتحاد الكرة وليس الرابطة، وبالتالي فانه تم استغلال اللوائح بشكل ظالم ضد أندية أخرى، لهذا فإن الاستقالة أقل ما يمكن أن أفعله في ظل هذا الظلم، تقديراً لمشاعر جماهير نادي الإمارات، والتي بالتأكيد قد صٌعقت من القرار".

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