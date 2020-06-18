الامارات | الاتحاد الأوروبي يمدد إقفال سوق انتقالات اللاعبين حتى أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يمدد إقفال سوق انتقالات اللاعبين حتى أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاتحادات الأعضاء الى فترة انتقالات منسقة هذا الصيف نتيجة تأخر الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ممددا إقفال باب الـ"ميركاتو" حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

وبعد اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الاتصال بالفيديو، حدد "يويفا" الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في دور المجموعات من مسابقتيه للأندية لموسم 2020-2021 في السادس من أكتوبر.

واستئنفت الدوريات الوطنية في معظم الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنكلترا والبرتغال، في حين اتخذ القرار بانهاء الموسم في كل من فرنسا وهولندا.

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وأعلن "يويفا" أمس موعد استئناف مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" في أغسطس مع اعتماد نظام بطولة مصغرة من مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب اعتبارا من ربع النهائي (تبقى مباريات عدة في ثمن النهائي)، على أن تستضيف لشبونة مباريات المسابقة الأولى، وأربع مدن ألمانية أبرزها كولن مباريات "يوروبا ليغ".

وفي ظل التوقف القسري الذي فرضه "كوفيد-19" وما نجم عنه من اضطرار الدوريات على إنهاء مواسمها في عز فصل الصيف، قرر الاتحاد الدولي "فيفا" الأسبوع الماضي تعديل لوائحه استثنائيا مع السماح باجراء تعاقدات قبل نهاية موسم 2019-2020.

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