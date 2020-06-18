الامارات | خبر سار لعشاق برشلونة وليونيل ميسي قبل اللقاء الصعب مع إشبيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لعشاق برشلونة وليونيل ميسي قبل اللقاء الصعب مع إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، عن خبر سار لعشاق "الكاتالوني"، ونجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقالت الصحيفة في عددها اليوم إنه تم الاتفاق رسمياً بين إدارة النادي وليونيل ميسي على تجديد عقده حتى العام 2023، من دون الكشف عن التفاصيل المالية، المتعلقة بالعقد الجديد.

وكانت مشكلة بقاء ميسي من عدمها، قد أثيرت بقوة في الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب الموسم الجاري من نهايته في يوليو المقبل. ويملك ميسي بندا في عقده الحالي يسمح له - في حال أراد ذلك - أن يغادر برشلونة مجانا، وهو أمر لم يكن ليتصوره حتى أكثر المتشائمين في النادي، خاصة في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع بين ميسي والنادي الذي قضى فيه كل مشواره الكروي منذ بدايته وحتى اليوم، وهو في الـ32 عاما.

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وجاء الخبر السار في توقيت جيد للكل في نادي برشلونة، من جمهور وإداريين ولاعبين، حيث يستعد الفريق للقاء صعب جدا على أرض إشبيلية غدا. ويتصدر برشلونة حاليا الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه ريال مدريد الذي يملك مباراة أقل، ويخوضها اليوم أمام فالنسيا.

ورغم أن لقاء إشبيلية سيكون في الأندلس، إلا أن غياب الجمهور لن يؤثر كثيرا على برشلونة. وسجل ميسي حتى الآن لبرشلونة 26 هدفا في كل المسابقات، بينها 21 هدفا في الدوري، حيث يتصدر قائمة الهدافين. وسيكون على برشلونة خوض مباراة إشبيلية في ظل الشك المحيط حول جاهزية مدافع جيرار بيكيه، بجانب غياب المدافع الآخر الفرنسي أومتيتي بسبب البطاقة الصفراء الخامس، التي تلقاها في لقاء ليغانس، الذي حسمه برشلونة 2-0، وهو الثاني له منذ استئناف مسابقة الليغا قبل أسبوع.

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