شكرا لقرائتكم خبر عن حالة كورونا جديدة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اكتشاف حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في المسابقة خلال جولة الفحص الأخيرة التي شملت 1541 لاعبًا وعضو طاقم.

وجاءت نتيجة الجولة الأخيرة والتي تحمل الرقم تسعة لتعلن وجود حالة إصابة جديدة بكورونا في البريميرليج، الذي تم استئناف مبارياته، أمس الأربعاء، بمباراتي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال.

وأعلنت الرابطة، اليوم الخميس، عن الحالة مؤكدة أن المصاب سيقوم بالعزل الشخصي لمدة أسبوع، فيما لم تكشف عن هوية المصاب أو النادي التابع له كما اعتادت خلال جولات الفحص الماضية.

وكان الدوري الإنجليزي قد انطلق مجددًا، أمس، إذ تعادل أستون فيلا على ملعبه بدون أهداف مع شيفيلد يونايتد، فيما اكتسح مانشستر سيتي ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة، فيما أقيمت المباراتين خلف الأبواب المغلقة بدون حضور الجماهير.