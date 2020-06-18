شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة لدراسة موقف مسابقات القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لدراسة موقف مسابقات القسم الثاني عقب الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، مع أندية المجموعة الثالثة التي تضم ألعاب دمنهور وغزل المحلة والمنصورة وفاركو وأبوقير للأسمدة والرجاء ودكرنس وبلدية المحلة والحمام والأوليمبي ومالية كفر الزيات.

وأوضح الاتحاد، في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «اتفقت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات يترأسها د. جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، ود. أحمد عبدالله عضو اللجنة وعدد من ممثلى المجموعات».

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بين اللجنة الخماسية مع ممثلي الاندية لوضع آليات عودة النشاط، والاشتراطات الطبية واجبة النفاذ من أجل تنفيذ قرار العودة.

وتابع البيان: «أوضحت الأندية موقفها بضرورة تقديم الدعم المالي من أجل المساهمة في تنفيذ القرار، ووعدت اللجنة بعرض كافة طلبات الاندية على الجهات المختصة من أجل العمل على حل هذه المشكلة. وعرضت اللجنة الخماسية اهم البنود المقترح تعديلها في لائحة النظام الأساسي. وتبادلت اللجنة الآراء مع ممثلي الأندية ولاقت هذه المقترحات ثناء الحاضرين. ودارت مناقشات للوصول لأفضل المقترحات قبل عرضها على اللجنة العمومية، صاحبة القرار النهائي في تعديل لائحة النظام الأساسي».