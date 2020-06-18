شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة «رونالدو» تهاجم «ساري»: لن يصنع المعجزات بمفرده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجمت إلما، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز، وذلك بعد خسارة اليوفي لقب كأس إيطاليا.

وقالت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، إن إلما كتبت مؤخراً عبر حسابها بموقع إنستجرام موجه رسالتها إلى شقيقها: «ماذا يمكنك أن تفعل؟ هذا كل شيء ولهذا السبب فلن تصنع المعجزات بمفردك».

وتسألت إلما: «لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي لعب بها الفريق، وعلى أي حال لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به، على أي حال ارفع رأسك عالياً».

وخسر يوفنتوس لقب الكأس بعد الهزيمة أمام نابولي، بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جدير بالذكر أن كريستيانو خسر نهائيين متتاليين وهما كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، لأول مرة في مسيرته الكروية، منذ انضمامه لفريق اليوفنتوس الإيطالي.

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