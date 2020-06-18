شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع 6 أندية من الدوري الممتاز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بئاسة عمرو الجنايني، مع أندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة قد اجتمعت مع أندية المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني قبل بداية الاجتماع مع أندية الدوري الممتاز.

وانطلقت سلسلة الاجتماعات أول أمس الثلاثاء، بلقاء أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني، ثم الاجتماع بأندية الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة.

فيما اجتمعت اللجنة أمس الأربعاء، مع أندية المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني، وبعدها تم الاجتماع مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان.

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