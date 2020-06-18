برشلونة يعلن قائمته لمواجهة إشبيلية.. وغياب دي يونج عن الفريق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق لمباراة إشبيلية ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» وشهدت القائمة تواجد 23 لاعباُ، سيتم استبعاد 3 لاعبين منهم قبل المباراة. وتتكون القائمة من حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – جونيور فيربو – كليمان لينجليه – تشاومي الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال- إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أليكس كويادو– ريكي بويج – مونتشو – كيكي سافيريو الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي Advertisements الوضع في مصر

اصابات 49,219

تعافي 13,141

وفيات 1,850

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