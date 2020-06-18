ريـال مدريد يعلن إصابة «إيسكو» وغيابه عن مواجهة فالنسيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد رسميًا، عن إصابة لاعبه إيسكو، لاعب خط وسط النادي الملكي، وذلك قبل ساعات من مواجهة فالنسيا، ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر الموقع الرسمي قال فيه: «بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على إيسكو من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تأكد إصابته في أوتار الركبة اليمنى، وفي انتظار التطورات».
ولم يتحدد مدة غياب اللاعب بشكل رسمي عن الفريق، ولكن صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية توقعت مدة غياب اللاعب بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وينضم ايسكو لقائمة مصابي ريال مدريد وهم ناتشو، لوكا يوفتيش، لوكاس فاسكيز وماريانو دياز.
يذكر أن ريال مدريد يحاول اللحاق ببرشلونة على صدارة الليجا الإسبانية، حيث ابتعدالفريق الكتالوني بفارق 5 نقاط بعد فوزه على ليجانيس، وبالتالي لا يوجد أمام الريال سوى الفوز على فالنسيا لتقليص فارق النقاط وملاحقة الفريق الكتالوني.
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