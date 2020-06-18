شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. استئناف دوري المحترفين السعودي 4 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، ستستكمل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020، من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، على أن تختتم يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، بينما سيكون انطلاق الموسم الرياضي المقبل 2020-2021 من المسابقة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020.

فيما ستستأنف مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي الحالي من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وتختتم يوم الأحد 20 سبتمبر 2020، على أن ينطلق الموسم الرياضي المقبل 2020-2021 من المسابقة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.

وأوضحت اللجنة أنها ستُعلن جدولة ومواعيد الجولات المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020 مطلع الأسبوع المقبل.