شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب القرار النهائي لـ فايلر اللاعب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي القرار النهائي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن اللاعب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة حيث يفاضل المدرب السويسري حالياً بين أربعة لاعبين أجانب لإختيار أحدهم ،ومن المقرر أن يُخطر فايلر مسئولو النادي باللاعب الذي يرغب في التعاقد معه من أجل بدء الخطوات الرسمية لحسم الصفقة ، ورغم أن الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي واحداً من أربعة لاعبين مُرشحين للأهلي إلا أنه ليس الأفضل حسب وجهة نظر فايلر.

جاكسون موليكا رحّب باللعب لفريق الأهلى خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الماضية عن "جس النبض" ورغم تلقى اللاعب عروضاً من أندية خليجية ومن دوريات أوربية لكنها ليست قوية إلا أن المهاجم الكونغولى أبدى ترحيبا بارتداء القميص الأحمر فى الموسم الجديد لرغبته فى خوض تجربة جديدة فى القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله.

وتفاوض الأهلى مع جاكسون موليكا عبر وكيل أعماله الفرنسى نيكولاس موريلي، وأكد الأخير لأدارة القلعة الحمراء أن مهاجم مازيمبى ليس لديه مانع فى اللعب للأهلى، حيث وصف العرض الأهلاوى بأنه أفضل من عروض أخرى كثيرة وصلته من أوربا والخليج من الناحية الفنية، ويرى موليكا أن اللعب فى الاهلى سيكون بمثابة "خطوة للأمام" بعكس الحال إذا ما رحل لأندية أخرى قد يجنى من ورئها مكاسب مالية لكنه لن يجنى نفس المجد الكروى إذا ما لعب للأهلي.

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مسئولو الأهلى يُتابعون حالياً العروض التى تلقاها لاعب مازيمبى من أجل الاستعداد للدخول فى مفاوضات رسمية وجادة لضم اللاعب الذى يُعد أحد الصفقات المُرشحة لتدعيم الأهلى فى الموسم المقبل، لكنه ليس الخيار الأول بالنسبة للجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وشهدت الفترة الماضية تلقى فايلر قائمة تضم 4 لاعبين أجانب يُفاضل بينهم لاختيار أحدهم وضمّه للفريق فى الموسم المقبل ويُعد موليكا أحد هؤلاء اللاعبين الأربعة لكنه فى ترتيب مُتأخر بالنسبة للثلاثى الأفضل بالنسبة للمدرب السويسرى المتواجد حالياً فى بلاده لزيارة أسرته.

ويترقب الأهلى العروض التى وصلت موليكا مؤخراً وكشف عنها وكيل اللاعب بأنها من تركيا وفرنسا وبلجيكا من أجل الدخول فى السباق الرسمى لضم اللاعب حال الحصول على موافقة رسمية ونهائية من فايلر .