شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة لدراسة موقف مسابقات القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات يترأسها د. جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، وأحمد عبدالله عضو اللجنة و عدد من ممثلى المجموعات، واستمرت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني في سلسلة اجتماعاتها مع الجمعية العمومية، بعقد جلسة مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

وشهدت جلسة اليوم حضور كامل أندية المجموعة وهي ألعاب دمنهور وغزل المحلة والمنصورة وفاركو وأبوقير للأسمدة والرجاء ودكرنس وبلدية المحلة والحمام والأوليمبي ومالية كفر الزيات، وتم خلال الاجتماع مناقشة بين اللجنة الخماسية مع ممثلي الاندية لوضع آليات عودة النشاط، والاشتراطات الطبية واجبة النفاذ من أجل تنفيذ قرار العودة.

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وأوضحت الأندية موقفها بضرورة تقديم الدعم المالي من أجل المساهمة في تنفيذ القرار، ووعدت اللجنة بعرض كافة طلبات الاندية علي الجهات المختصة من أجل العمل على حل هذه المشكلة.

وعرضت اللجنة الخماسية اهم البنود المقترح تعديلها في لائحة النظام الأساسي، وتبادلت اللجنة الآراء مع ممثلي الأندية و لاقت هذه المقترحات ثناء الحاضرين، ودارت مناقشات للوصول لأفضل المقترحات قبل عرضها على اللجنة العمومية، صاحبة القرار النهائي في تعديل لائحة النظام الأساسي.